Olivia Wilde ile Pedro Pascal aynı filmde buluştu

Olivia Wilde ile Pedro Pascal, yeni bir sinema projesinde bir araya geldi. İkili, yeni filmleri 'Behemoth!'un çekimleri için Los Angeles sokaklarındaydı.

Pedro Pascal, sırtında çello çantası taşıyan genç bir kadınla birlikte çekim yaparken de görüldü.

Hikâyenin bir çellist etrafında döneceği dışında film hakkında henüz bilgi verilmedi. Filmde Pascal'ın bir çellisti canlandırdığı biliniyor.

Tony Gilroy'un hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde ayrıca David Harbour, Eva Victor, Matthew Lillard, Alexa Swinton ve Margarita Levieva da rol alıyor.

Pedro Pascal’ın son dönemde 'The Last of Us' ve 'The Mandalorian' ile yakaladığı küresel başarı, 'Behemoth!'u şimdiden merakla beklenen bir yapım haline getirdi.