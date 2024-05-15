Olivier Giroud, MLS Ligine transfer oldu

Milan'dan ayrılan 37 yaşındaki forvet Olivier Giroud, MLS ekibi Los Angeles FC ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü, bu yaz yeni takımına katılacak.

LAFC EŞ Başkanı ve Genel Menajeri John Thorrington yaptığı açıklamada, "Olivier, eşi Jennifer ve ailesini kulübe davet etmek, LAFC ile ilişkili herkes için inanılmaz derecede heyecan verici." ifadelerini kullandı.

"Olivier'in açık bir kazanma açlığı var ve kariyeri boyunca da sürdürdü. Onun şampiyonluk hırsı ve nitelikleri, kulüple doğrudan örtüşüyor. Bu nedenle, Olivier'in takımın için doğru tercih olduğuna inanıyoruz."