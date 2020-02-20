Gedik Sanat'ın 3 ayrı edebi akımı (Türk - Rus - Alman) ele aldığı Edebiyat Üçlemesi konserleri Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde başladı. Projenin ilk konseri 'Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar'ın prömiyeri, Mert Fırat ve Evrim Özkaybak solistliğinde, Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşti.

Türk edebiyatının önemli akımlarından ezber bozan ve şiirin ritmi değiştiren İkinci Yeni Şairleri'nin eserlerinden oluşan şarkılarla seyirci karşısına çıkan Mert Fırat ve solist Evrim Özkaynak'a Brothers Trio eşlik etti.

Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışmasında iki defa birincilik ödülü kazanan ve 'Kuvayı Milliye'den İnsan Manzaraları' eseriyle dikkatleri üzerine çeken besteci Murat Cem Orhan, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın şiirlerini Gedik Sanat'ın özel siparişi üzerine besteledi. Beste, Turgut Uyar'ın ölümüne kadar şair, ressam, yazar ve entelektüel camiayı bir masa etrafında bir araya getiren ve 26 Mart günü kutlanan Ölmeme Günü'ne ithafen hazırlandı.

Metin kurgusunu Sevengül Sönmez'in yaptığı konsere arkadaki dev ekranda Sevil Yeşim Dizdaroğlu'nun illüstrasyonları eşlik etti.