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Ölü ve yaralılar var! Kahvehanede kavga! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Avcılar'da, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mümtaz Sokak'taki bir kahvehanede kan donduran bir olay meydana geldi.

MASALAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Nihat Taş (59) yakını Turan Taş (53) ile kahvehanede sohbet ettiği sırada, başka masadakilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavgada, Recep Esvet ağır yaralanırken, kahvehanede tavla oynayan Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik de yaralandı.

ARA SOKAKLARA DOĞRU KAÇTI

Saldırganlardan biri elindeki tabancasını park halindeki otomobiline bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Recep Esvet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kahvehanede bacaklarının arasına silahı saklayan Mahmut Esvet'i gözaltına alırken, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı.

İfadesi alınan Mahmut Esvet, ağabeyi ile kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ve yanında bulunan silahla karşılık verdiğini söyledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kaçan iki şüphelinin kahvehaneye geldiği otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.