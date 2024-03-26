Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon fırsatı! Dul ve yetim maaşı promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Ölüm aylığı alana banka promosyonu fırsatı sunuldu. SGK, ölüm aylığı alanlara promosyon ödeneceğini duyurdu. Dul ve yetim maaşı promosyon tutarı asgarisinin 5 TL olduğu ve tutarın bankalara göre değişiklik gösterebileceği belirtildi. Bu bağlamda gözler "Ölüm aylığı promosyon başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
Bankaların emekli maaşı promosyon yarışı devam ederken rekabete bir yenisi eklendi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli aylığı tutarına göre 8 ile 12 bin lira arasında değişecek promosyon ödemesi yapacağını belirtti. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen açıklamada ayrıca ölüm aylığı alanlara da promosyon fırsatı sunulacağı duyuruldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA PROMOSYON İMKANI!
Sosyal Güvenlik Kurumu, ölüm aylığı alana banka promosyonu imkanı sunulacağını açıkladı. SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine bankalar tarafından 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.
5 BİN TL ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölüm aylığı promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin ilgili bankalara giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunmalarının gerekiyor.
SGK'DAN DUL VE YETİM MAAŞI PROMOSYONU AÇIKLAMASI
SGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.