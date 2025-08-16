Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma ne zaman çekildi?
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI KİMLER?
Chris Van Horne: John Cena
Luo Feng: Jackie Chan
Owen Paddock:Pilou Asbæk
Xiao Wei:Zhenwei Wang
Raider:Rachael Holoway
Non-Chinese Contractor:Max Huang
Max Huang: Amadeus Serafini
Henry Van Horne:Amadeus Serafini