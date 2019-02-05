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Caner Aktan'ın haberine göre olay 16 Temmuz 2017 tarihinde İzmit'teki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre elektrik bakım teknikeri olarak çalışan 37 yaşındaki Köksal Yıldırım, metal merdiven ile elektrik panosunun bulunduğu yere çıktı. Elektrik panosunu açarak bakım yapan Yıldırım akıma kapıldı.
1.5 AY SONRA EVLENECEKTİ
Diğer işçiler, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Köksal Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Köksal Yıldırım, 1.5 ay sonra nişanlısı Melek Akçay ile evlenecekti.
2 YIL SONRA SORUŞTURMA
Olay kayıtlara iş kazası olarak geçti ancak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bazı şüpheler üzerine dosyayı yeniden açtı. 2 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında alışveriş merkezinin o dönemki müdürü olan Bulut Kılıçarslan, teknik şef konumundaki Şuayip Samatlı ve Ceyhan Çağlak hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Köksal Yıldırım'ın ağabeyi Engin Yıldırım ve babası Mustafa Yıldırım da katıldı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER
Duruşmada savunma yapan teknik şef konumundaki Şuayip Samatlı, "Ben Köksal Yıldırım'a elektrik panosunda herhangi bir iş yapması için talimat vermedim. Ayrıca o panoda herhangi bir arıza yoktu. Neden oraya gitti bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine söz alan Engin Yıldırım, Şuayip Samatlı'nın doğru söylemediğini ifade ederek "Bu kişi yalan söylüyor. Olay günü benle konuştuğunda öğleden sonra arıza tespiti için Köksal'ı gönderdiğini söylemişti. Şimdi farklı konuşuyor" dedi. Duruşma, bilirkişi raporundaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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