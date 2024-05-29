Ölümsüzlük arayışı: Eski Mısır'da mumyalama nasıl başladı, öncesinde ne yapılıyordu?
Eski Mısır uygarlığı, binlerce yıl önce ölüm ve ötesine dair derin bir inanç sistemine sahipti. Bu inanç, ölümsüzlük arayışında onları mumyalama pratiğine yönlendirdi. Ancak, bu dikkat çekici uygulama başlamadan önce Eski Mısırlılar, ölülerinin bedenlerini korumak için farklı yöntemler deniyordu. Peki, mumyalama süreci nasıl başladı ve öncesinde hangi ritüeller uygulanıyordu? Detaylar haberimizde...
Eski Mısır, tarih boyunca ölüm ve ölümsüzlük konusundaki benzersiz yaklaşımlarıyla tanınmıştır. Bu antik uygarlığın ölümsüzlük arayışı, bedenin bozulmadan korunmasını amaçlayan mumyalama tekniğiyle somut bir hale gelmiştir. Ancak, mumyalamanın kökenlerine inmeden önce, Eski Mısırlıların ölülerini nasıl defnettiği ve hangi gelenekleri uyguladığı oldukça merak uyandırıcıdır. İşte merak edilen sorunun cevabı...
YORK ÜNİVERSİTESİ KONUYU ARAŞTIRDI
İngiltere'deki York Üniversitesi'nde araştırmacı olan ve konuyla ilgili iki makale kaleme alan Stephen Buckley, "Mısır'da mumyalamanın kökenine dair elimizde net bilimsel kanıtlar var ve bu kanıtlar M.Ö. 4 bin 300'lere kadar uzanıyor. Daha da eskiye gittiğini bulabiliriz" dedi.
KANITLAR 6 BİN YILLIK SARGILAR İÇERİYOR!
Kanıtları arasında, Kahire'nin yaklaşık 320 kilometre güneyindeki Mostagedda bölgesinde bulunan eski bir Mısır mezarlığında bulunan 6 bin 300 yıllık mumya sargıları da yer alıyor.
Buckley ve meslektaşlarının 2014 yılında PLOS One çalışmasında belirttiği gibi, mezarlar 20. yüzyılın başlarında kazıldı ve sargılar İngiltere'ye getirildi ve şu anda Bolton Müzesi'nde bulunuyor.
DOĞAL MUMYALAMADA KULLANILAN BANDAJLAR TEST EDİLDİ
Çalışmada bilim insanları sargıları test etti ve tipik olarak mumyalamada kullanılan reçineler içerdiklerini buldu. Testler bu reçinelerin bitkisel yağ, hayvansal yağlar, balmumu ve bitki sakızı gibi çeşitli bileşenlerden yapıldığını gösteriyor.
Bilim insanları, benzer reçinelerin daha sonraki dönemlerde antik Mısırlılar tarafından da mumyalama için kullanıldığını belirtti.
MISIR TARİHİNDE NE ZAMANA DENK GELİYOR?
M.Ö. 4 bin 300 tarihini bir bağlama oturtmak gerekirse, bu Mısırlıların hiyeroglifleri geliştirmesinden yaklaşık bin yıl öncesine ve piramitleri inşa etmeye başlamalarından yaklaşık bin 500 yıl öncesine denk geliyor. Ayrıca Mısır'ın tek bir firavun altında birleşmesinden yaklaşık bin yıl öncesine denk geliyor.
(İllustrasyonda Antik Mısır döneminden bir cenaze töreni görülüyor.)
DOĞAL MUMYALAMA
Cesetlerin mumyalanması için yapay yöntemlerin kullanıldığına dair en eski kanıtlar M.Ö. 4 bin 300'lere kadar uzanırken, Mısırlılar daha da eski zamanlarda doğal mumyalama uygulamışlardır.
Buckley, doğal mumyalamanın "sıcak ve kuru kuma gömülmek gibi elverişli gömülme koşullarının neden olduğu tesadüfi bir süreç" olduğunu söyledi. Buckley, "Mısırlılar ölülerini doğal yollarla mumyalamaya hiçbir zaman bilinçli bir eylem olarak başlamadılar" dedi.
Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde Mısır Bilim profesörü olan Salima Ikram, doğal yollarla mumyalanmış mumyaların en eski örneklerinin M.Ö. 5 binli yıllara ait olduğunu söyledi.
YAPAY MUMYALAMA KARŞILANAMIYORDU
Yapay mumyalama geliştirildikten sonra bile, birçok Mısırlı hala doğal mumyalanıyordu çünkü yapay mumyalamayı karşılayamıyorlardı ve bu yüzden çöle gömülüyorlardı. Buckley, "Eski Mısırlıların çoğunluğu hiçbir hazırlık yapılmaksızın basitçe yerdeki bir deliğe konuldu. Bu nedenle kazara doğal mumyalanmış olabilirler.” dedi.
Ikram "Eski Mısırlıların akıllarından neler geçtiğini bilmiyoruz. Ancak, sudan uzak, kumlu bir mezara konulan ve kamıştan bir hasır/tabut ya da bir deri ile kapatılmayan her kim olursa olsun, doğal olarak mumyalaşmış olurdu."
HRİSTİYANLIK YAYGINLAŞINCA MUMYALAMA AZALDI
Ontario Kraliyet Müzesi'ne göre, M.S. ikinci ve beşinci yüzyıllar arasında Mısır'da Hıristiyanlık yayıldıkça, yapay mumyalama kullanımı azaldı. Müze, eski Mısır dininin ölümden sonraki yaşam için bedeni korumanın önemini vurgularken, Hıristiyanlığın bunu yapmadığını belirtti.
Kaynak: Live Science