Ölümsüzlük arayışı: Eski Mısır'da mumyalama nasıl başladı, öncesinde ne yapılıyordu?

DOĞAL MUMYALAMADA KULLANILAN BANDAJLAR TEST EDİLDİ

Çalışmada bilim insanları sargıları test etti ve tipik olarak mumyalamada kullanılan reçineler içerdiklerini buldu. Testler bu reçinelerin bitkisel yağ, hayvansal yağlar, balmumu ve bitki sakızı gibi çeşitli bileşenlerden yapıldığını gösteriyor.

Bilim insanları, benzer reçinelerin daha sonraki dönemlerde antik Mısırlılar tarafından da mumyalama için kullanıldığını belirtti.