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İzmir'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Araç, 15 metre yükseklikte şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağırılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç, sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Burhan O., ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.