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Ölümün kıyısından kurtarıldı! Her şey o uyurken oldu

DHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla önce sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun araç kurtarıldıktan sonra uyandığı görüldü.

İzmir

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 Sokak'ta yeni yapılan Evka- 5 yolunda meydana geldi. Yolda kalan araçların tamir ve bakımını yaptığı belirtilen Burhan O., hafif ticari aracını park edip, uykuya daldı. Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra geriye hareket etti.

Araç, 15 metre yükseklikte şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağırılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç, sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Burhan O., ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.

 

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