Siirt'te yaşayan ve doğduğunda cam kemik hastalığı nedeniyle doktorun "Bunun tedavisi yok. Eve götürün, ölür" dediği Mehmet Gülal Akyürek, başarılı hayat hikayesiyle çevresine örnek oluyor.
AA'nın haberine Mersin'de 1983'te ayağında 6 kırıkla dünyaya gelen cam kemik hastası (Osteogenesis Imperfecta) Akyürek, bütün zorluklara göğüs gererek hayata tutunuyor.
Çocukken okulun kapısından "Bir şey olsa biz ne yaparız, evine git" denilerek geri çevrilen Akyürek, pes etmedi, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle okuma yazmayı öğrendi.
Mersin Halk Eğitimi Merkezi'nden 15 yaşındayken okuryazarlık sertifikası alan, ortaokul ve liseyi de açıköğretim programından tamamlayan Akyürek, sınavlarına girdi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı'nı kazandı. Aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini de tamamlayan Akyürek, halen İlahiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.
"ÖLECEK' DİYE AİLESİ İSİM VERMEMİŞ
Siirt Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nde "şef" olarak görev yapan Mehmet Gülal Akyürek, yaptığı açıklamada, ortopedik engelli olarak hayatın zorluklarını azmiyle aşmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Doğduktan 2 gün sonra ayaklarında tuhaflık fark eden ailesinin kendisini doktora götürdüğünü dile getiren Akyürek, "Doktor da 'Bunun tedavisi yok. Eve götürün, ölür' demiş. Öyle söylenince ailem çok üzülmüş ama Allah'tan ümidini kesmemiş. Bu sırada benim için aileme başsağlığı dilemeye gelenler olmuş. 'Neticede ölecek.' düşüncesiyle belli bir süre bana isim de verilmemiş. Ölmediğimi görünce bana bir isim vermeye karar vermişler" diye konuştu.
HİZMETLİYKEN SINAVA GİRDİ, ŞEF OLDU
Geç başladığı okul hayatının tamamını açıktan tamamladığını anlatan Akyürek, sıradaki hedefinin yüksek lisans eğitimi almak olduğunu kaydetti.
Siirt'te 2006'da engellilere yönelik sınavı birincilikle kazandığını ve "hizmetli" olarak Siirt Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'ne atandığını dile getiren Akyürek, "3 yıl önce de görevde yükselme sınavına başvurdum. Daha önce kazanamadığım memurluğa değil de şartlarım tuttuğu için şefliğe başvurdum ve kazandım" ifadelerini kullandı.
"OKULUMUZA VE YURDUMUZA RENK KATIYOR"
Okulun yurdunda kalan öğrencilerden Selda Arslan, Akyürek'in kendilerine çok destek verdiğini söyledi.
Akyürek'ten, başından geçen olayları dinlediklerini aktaran Arslan, "Okulumuza ve yurdumuza renk katıyor. Azmiyle bize örnek oluyor ve başarılarıyla da bizi gururlandırıyor" dedi.
Berfin Nas da okula ilk başladığında "Nasıl biri?" diye merak ettiği Akyürek ile tanışmayı çok istediğini dile getirdi.
"Sonra tanıdıkça o sıcakkanlılığını, kalbinin o temizliğini hissettik. O kadar pozitif enerji veriyor ki biz de hayata daha olumlu bakmaya çalışıyoruz. Bize burada ağabeylik yapıyor, nasihatlerde bulunuyor" diyen Nas, her fırsatta ailesine ve kardeşlerine Akyürek'i anlattığını kaydetti.
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