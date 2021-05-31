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İntiharı izliyordu! Sonrası akılalmaz!

İstanbul Arnavutköy’de viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs eden bir kişi polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu indirildi. Olaya bakmak isteyen bir motosiklet sürücüsü ise gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün yardımına olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri koştu

ÖLÜYORDU! Son dakika: İntiharı izlerken kaza yaptı ölümden döndü! - VİDEO HABER
İntiharı izliyordu! Sonrası akılalmaz!
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İHA

İstanbul'da, dün saat 17.30 sularında Arnavutköy- Sultangazi çevre yolunda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrılan 30 yaşındaki M.S. viyadüğe çıkarak intihar etmek istedi.

POLİSİN İKNASIYLA VİYADÜKTEN İNDİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği kişi viyadükten indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHARI İZLERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada olaya bakmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza yapan motor sürücüsünün yardımına olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri koştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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