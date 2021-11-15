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Omar Elabdellaoui dönüyor! Müjdeyi verdi

Yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayından sonra sahalara geri döneceğini açıkladı

Omar Elabdellaoui dönüyor! Müjdeyi verdi

31 Aralık 2020 gecesi evinde ailesiyle birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasında bir kaza geçiren ve sonrasında gözlerinde problem yaşaması sebebiyle ameliyat edilen Omar Elabdellaoui'den güzel haber geldi. Ameliyat sonrasında bir gözünde görme kaybı yaşayan Omar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ocak ayından itibaren sahalara döneceğini duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararıyla bir dönem tek gözü bantla kapalı şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Omar, kız kardeşinden aldığı kök hücre ile sağ gözünün de tamamen iyileştiğini ve doktorlarının, kendisinin ocak ayında sahaya dönmesi için yeşil ışık yaktığını söyledi. Galatasaray Kulübü ve teknik direktör Fatih Terim'e bu zorlu dönemde kendisine vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkürlerini ileten Norveçli yıldız, Terim'in kendisine baba gibi davrandığını da belirtti. Omar son olarak Galatasaray taraftarına teşekkür etti ve sahada takım için her şeyini vereceğini kaydetti.

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