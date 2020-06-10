'Omar ve Biz'e Fransa'dan 3 Ödül

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Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı TRT ortak yapımı 'Omar ve Biz', ön yargıları ve iletişim problemleri sebebiyle yalnızlaşan emekli asker 'İsmet' karakteri üzerinden anlattığı birbirini tanıma, komşuluk ve göç hikayesi ile uluslararası yolculuğuna başarılarla devam ediyor.

Fransa'da 10'unsu düzenlenen SEEParis Film Festivali salgın nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Festivalin uluslararası yarışmasında yer alan 'Omar ve Biz', 3 ödül kazandı;

* En İyi Film: Maryna Er Gorbach & Mehmet Bahadır Er & TRT

* En İyi Senaryo: Mehmet Bahadır Er

* En İyi Erkek Oyuncu: Cem Bender

Maryna Er Gorbach: Oyuncularımızdan Hala Alsayaseneh Türkiye'nin ardından şu anda Paris'te göçmen statüsüyle yaşamakta ve filmi ilk kez hem de ailesi ile izleme fırsatı buldu. Üstelik bu kez sınırlar hepimize kapalıyken. Belki biz onun yanına gidemedik ama oynadığı film sınırları aşıp kendisine ulaşabildi, çok mutluyuz.

Mehmet Bahadır Er: Filmin duygusu ve mesajının zamanın ruhu ile doğru örtüştüğü, evrensel mesajının haber ya da güncel politik dilden uzak kalarak duygulara odaklandığı için dünyanın birçok ülkesinden taktir edilip davetler almaya devam etmesinden dolayı mutluyuz.