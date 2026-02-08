Ömer Danış, yoğun bakıma alındı
Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış, yoğun bakıma alınırken, sosyal medya üzerinden 0 Rh (-) kan ihtiyacı için acil çağrı yapıldı
Giriş: 08.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:43
Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımlarda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu. Yapılan çağrıda, uygun kan grubuna sahip vatandaşlardan destek istendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ