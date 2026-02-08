Habertürk
        Ömer Danış, yoğun bakıma alındı - Magazin haberleri

        Ömer Danış, yoğun bakıma alındı

        Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış, yoğun bakıma alınırken, sosyal medya üzerinden 0 Rh (-) kan ihtiyacı için acil çağrı yapıldı

        Giriş: 08.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:43
        Yoğun bakıma alındı
        Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

        Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımlarda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu. Yapılan çağrıda, uygun kan grubuna sahip vatandaşlardan destek istendi.

        Tarkan, Liya'sına kavuştu

        İstanbul'daki konser serisi nedeniyle ailesinden uzakta kalan Tarkan'ın hasreti sona erdi

