Yeni yılın en dikkat çeken dizilerinden biri olmayı başaran ve Pazartesi günleri yayınlanan Ömer dizisi, iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri için Ömer'in bu akşam olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ayrıntıları derledik!