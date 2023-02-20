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20 Şubat Star TV yayın akışı: Ömer dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören ve her Pazartesi günü ekranlara gelen dizisi Ömer'in yeni bölümü gün itibariyle bir kez daha gündem olmuş durumda. Başrolünde Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları bir araya getirdik!

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  • Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? 20 Şubat Star TV yayın akışı! Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

    Yeni yılın en dikkat çeken dizilerinden biri olmayı başaran ve Pazartesi günleri yayınlanan Ömer dizisi, iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri için Ömer'in bu akşam olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ayrıntıları derledik!
  • Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? 20 Şubat Star TV yayın akışı! Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

    ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Star TV'nin yeni dizilerinden Ömer, 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanında derin bir üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.

    Ömer dizisinin 27 Şubat Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor. 
  • Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? 20 Şubat Star TV yayın akışı! Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

    20 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    17:30 Dünden Önce Yarından Sonra

    18:15 Star Haber

    20:00 Ömer
  • Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? 20 Şubat Star TV yayın akışı! Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

    ÖMER DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Büyük umutlarla Gamze‘ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.
  • Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? 20 Şubat Star TV yayın akışı! Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

    İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır. Beklenmedik bir anda Gamze’nin Nisa’nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer’in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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