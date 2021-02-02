Ömer Güneş'ten "Elimden Bir Şey Gelmedi" 0:00 / 0:00

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Sözü Ömer Güneş, müziği Ömer Güneş, Şener Engin, Zeynep Oktar imzalı "Elimden Bir Şey Gelmedi"nin prodüktörlüğünü Şener Engin ve Zeynep Oktar üstlendi. Mixi Adham Farid ve Şener Engin, masteringi Adham Farid tarafından yapılan şarkının artwork'u ise Sekizesekiz imzası taşıyor.

Güneş, yeni çalışması hakkında şunları söyledi:

'Elimden Bir Şey Gelmedi' projemiz, sevgili Şener Engin ve Zeynep Oktar'la birlikte 2020 yılının kasım ayında kolları sıvayıp başlattığımız ve bundan önceki çalışmalarımızda bize ışık olan 'Yollar' ve 'Akşamüstü' şarkılarında birlikte oluşturduğumuz enerjiyi artırarak devam ettirdiğimiz bir projedir. 2021 yılının ilk ayında yayımlanacak şarkımız için çok değerli müzisyen arkadaşlarımız ve yaratıcı ekibimiz, projenin daha değerli ve güzel hale gelmesinde önemli rol oynadı.

"Elimden Bir Şey Gelmedi" isimli yepyeni single, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.