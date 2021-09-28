Ömer Topçu'dan 'Seni Almadan' 0:00 / 0:00

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Adını popçu Demet Akalın'la 'Merhaba' isimli şarkıda yaptığı düet ve kazandığı 'Altın Plak'la duyuran müzisyen Ömer Topçu, yeni teklisi 'Seni Almadan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Topçu, ilk albümü 'Gidenlerden'in habercisi niteliğindeki şarkısında prodüktör Tamer Şengül'le çalıştı.

Ömer Topçu, bu kez Amerikalı rap yıldızı Jesse El Malik'le 'Seni Almadan' isimli şarkısının özel versiyonunda birlikte

çalıştı.

Topçu, El Malik'le çalışma sürecini şu sözlerle anlattı:

Şarkı final aşamasına gelirken kendisi Almanya'da stüdyoda dinleme fırsatı buldu ve projeye kendi duygusuyla eşlik etmek istediğini paylaşarak, kayıtlarını alıp bize gönderdi. Klip çalışmamızda Jesse'nin olduğu sahneleri pandemiden dolayı kendi ülkesinde çekmesini istedik. Pandemi döneminde bir araya gelemesek de bu projede duygu birlikteliği yaşama fırsatımız oldu. Sosyal medya canlı yayınlarımıza ilgi çok yüksek.