Koronavirüs son olarak tespit edilen NU varyantına karşı tedbirler almaya başladı. Yeni varyantın detayları günbegün ortaya çıkarken Dünya Sağlık Örgütü'nün NU varyantını Yunan Alfabesi'ndeki Omicron harfiyle adlandırması dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü daha önceki varyantlarında Yunan Alfabesi'ndeki harflerle adlandırdı. Ancak her varyant Yunan Alfabesi'ndeki ilk itibaren sırayla isimlendirildi. Sıralamaya göre "Nu" ismi verilmeliydi. Ancak Omicron harfi yeni varyanta isim olarak seçildi. Peki neden? Fatih Altaylı detayları Habertürk'te yazdı. İşte Altaylı'nın o yazısı...

NEDEN OMİCRON?

Fatih Altaylı neden Omicron isminin seçildiğini yazısında şu şekilde anlattı:

Omicron Yunan alfabesinin 15. harfidir.

Omega’dan biraz farklı söylenen bir O’yu temsil eder.

Aslında alfabede sırası gelen harf Omicron değildi.

Yeni mutanta “Ni” ya da “Nu” denilmesi gerekiyordu.

Ancak Nu, New ile karıştırılabileceği için kullanılmadı.

Onu takip eden Psi, harfi ise yaygın bur Uzakakdoğu soyadı olan Xi ile özdeşleştirilebileceği için tercih edilmedi. Çünkü DSÖ, hastalık ya da virüslere isim verilirken etnik, dini, bölgesel, kültürel ve mesleki bir grubu işaret etmeyecek isimler vermek kuralına uyuyor.

Bu yüzden de sıra Omicron’a gelmişti.

Tanrı hepimizi Pi’den korusun diyelim.