Dünya büyük bir hızla değişiyor! Günümüzde teknoloji artık hiç olmadığı kadar hayatlarımıza nüfuz etmeye ve her geçen gün yepyeni enstrümanlarla bizi ele geçirerek günlük yaşamlarımızdaki etki alanını genişletmeye son sürat devam ediyor. Yediden yetmişe hemen hemen hepimiz cep telefonlarımız, taşınabilir bilgisayarlarımız veya tabletlerimiz olmadan yaşamın mümkün olamayacağına ikna olduk.

Bu teknolojik oyuncaklarla kurduğumuz bağ sebebiyle gün geçtikçe daha da bireyselleşip yalnızlaşarak tüm ilişkilerimizi bu teknolojiler üzerinden yürütmeye, hissettiklerimizi çevremize ve hatta tüm dünyaya bu cihazlar aracılığıyla duyurmaya başladık. Mutlu olduğumuz anlardan kederli zamanlarımıza, uğradığımız haksızlıklardan derin kaygılarımıza, üzüntü hissettiğimiz konulardan başkaldırdığımız veya yardım dilendiğimiz çaresiz anlarımıza ve hatta başımızdan geçen en olmadık çılgınlıklardan küçük sırlarımıza kadar her şeyi fütursuzca paylaşır, kendimizi hiç olmadığı kadar ilgili ilgisiz geniş kitlelere deşifre eder olduk.

Geldiğimiz noktada artık hepimizin söyleyecek bolca sözü, bireysel olarak anlatacağı, paylaşacağı türlü türlü “hikayeleri” mevcut. İnsan ve toplum bilimleri üzerine faaliyet gösteren akademisyenlerin tartıştığı üzere “bilgi çağı” yerini “şöhret çağı”na bırakmakta. Artık geçmişine veya başarılarına bakılmaksızın en çok takip edilenlerin, anlatılarıyla en fazla hakimiyet alanı yaratmış olanların alkışlandığı ve hatta söz sahibi olduğu bir çağdayız.

Böylesi bir atmosferde sanatçıların da söyleyeceği / anlatacağı bolca hikâyesi bulunmakta. İroni ve mizahla çeşnilendirilerek rüyalar, hayaller, umutlar ve masalsı anlatımlarla harmanlanmış en tatlısından, çıplak gerçeği adeta yüzümüze vuran en sert ve acıtanına kadar türlü yollarla karşımıza çıkan ve hatta kimi zaman bizlere güvenilir bir liman sunarak şahane kaçış alanları yaratan melankolik görsel hikâyeler bunlar…

Galeri 77 bu seneki Contemporary İstanbul fuarı için hepimizin peşine düştüğü bu “acı tatlı hikayeler”den derlediği bir sergi sunuyor. Ağırlıklı olarak dışavurumcu, neo-sürreel, neo-pop, soyut ve çağdaş eserlerin sergileneceği seçki; günümüz dünyasının değişen şartlarının yarattığı bu yeni bireysel hikâyeler üzerinden aslında hepimizin benzer duygu durumları içinde olduğumuz gerçeğiyle bizleri yüzleştiriyor. Serginin bir diğer amacı da izleyiciyi hayatın hızla akıp geçen keşmekeşi içinde durup bir soluk alarak düşünmeye ve görsel ifadenin ruhu okşayan gücü sayesinde çevremizde olanların güzel yanlarını keşfederek onlardan tat alma imkânı yaratabilmek!

Sergide Ara Alekian, Gurgen Babayan, Vahram Davtian, Sedat Girgin, Vav Hakobyan, İlhan Koman, Rafael Megall, Daron Mouradian, Mikayel Ohanjanyan, Armén Rotch ve Tigran Tsitoghdzyan’ın eserlerine yer veriyor.

+14 Vav Hakobyan

Sergi 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Contemporary İstanbul Sanat Fuarı kapsamında Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu Giriş Katı’nda, A1-130 no’lu stantta 11:00-20:00 saatleri arasında izlenebilecek.