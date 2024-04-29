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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ON'dan online alışveriş kredisi - İş-Yaşam Haberleri

        ON'dan online alışveriş kredisi

        ON Dijital Bankacılık, Hepsiburada iş birliği ile online alışveriş kredisi sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:48
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        ON Dijital Bankacılık, Hepsiburada ile iş birliğine giderek tüketicilere online alışveriş kredisi sunuyor.

        ON Dijital Bankacılık online alışveriş kredisi ile Hepsiburada müşterileri kredi kartına taksit imkanı olmayan ürünlerde de taksitle alışveriş yapmayı sağlıyor.

        ON Dijital Bankacılık platformunu büyütme hedefiyle yeni iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, “Kolay ve rahat bankacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ON Dijital Bankacılık markamızla geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarıların devamını getirmek için yeni iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Yeni iş birliğimizin; hem Hepsiburada müşterilerinin online alışveriş deneyimini kolay ve hızlı hale getireceğine, hem de ON Dijital Bankacılık’ın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş ortaklığı ile Türkiye’nin önde gelen ve güvenilir online alışveriş platformu olan Hepsiburada müşterilerinin online alışverişte kredi kartı limitlerine takılmadan istedikleri ürünü hızlıca satın alabilmelerine destek olacağımız için çok mutluyuz. Ayrıca, iş birliğimizin hayata geçmesinden hemen sonra yaptığımız kampanyamız ile rekabetçi bir oran sunarak oldukça başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Avantajlı faiz oranlarımızla tüketicilere elektronikte yeni bir ödeme yöntemi olarak Alışveriş Kredisi ile taksitlendirme fırsatı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

        Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan ise, “Hepsipay olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümlerle, onların alım gücünü artıran, güvenli, hızlı ve pürüzsüz ödeme ve vadelendirme yapabilmelerini sağlayan çözümleri sunuyoruz. ON Dijital Bankacılık platformu ile yaptığımız bu iş birliği de bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz bir çözüm olarak öne çıkıyor. ON Dijital Bankacılık platformu ile iş birliğimiz, müşterilerimize cazip ödeme seçenekleri sunma yaklaşımımıza katkı sağlayacak. Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret platformu olarak müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunarak onların alışveriş deneyimlerini zenginleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

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