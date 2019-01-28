'On Kadın' restore ediliyor

Sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi On Kadın, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. 'On Kadın' İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 38. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören’in Hüseyin Kuzu’nun senaryosundan sinemaya aktardığı On Kadın, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor. Hepsini Türkan Şoray’ın canlandırdığı kadın portreleri çizen On Kadın, bireysel filmlerin çekildiği 1980 sonrasında cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal konumu, kadına şiddet, cinsiyet rolleri, modernleşme, sosyal haklar, toplumsal baskı ve bireysellik gibi kavramları işleyen önemli filmlerden kabul ediliyor.

On Kadın’da gazeteci, ana-kız, feminist, gelin, köylü kadın gibi başlıklarla farklı sosyopolitik kesimlerden kadınların birbirinden bağımsız hikâyeleri farklı bölümlerde anlatılıyor. Türkan Şoray’ın 9 farklı kadını canlandırdığı filmdeki diğer rolleri Erdal Özyağcılar, Songül Ülkü, Bilal İnci, Hale Akınlı, Asuman Arsan, Oktay Sözbir, Yavuzer Çetinkaya, Sükan Kahraman, Bora Ayanoğlu, Şule Yaşar, Nizam Ergüden, Selma Tarcan, Orhan Alkaya, Gülsen Tuncer üstleniyor.

İstanbul Film Festivali, bu yıl On Kadın’ın yönetmeni Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü 38. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasının yapılacağı 4 Nisan akşamı verilecek.



