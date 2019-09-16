On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. On Numara'da son olarak geçen hafta Bursa ve İstanbul'da 10 bilen 2 kişi 254 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişine dair detayalar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi Milli Pİyango (MPİ) tarafından her pazartesi günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 EYLÜL: 2-9-10-11-16-19-20-23-28-30-31-39-43-45-50-53-54-62-69-73-72-78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ - İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA



10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 254.167,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 80 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.236,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.956 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.704 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 121.270 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.408 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL



ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.