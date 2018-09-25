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On Numara sonuçları: 162 bin lira sahibini buldu! MPİ On Numara çekiliş sonuçları - 24 Eylül

On Numara sonuçları, geçtiğimiz akşam Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından belli oldu. On bilen iki talihli 162 bin 649 liranın sahibi oldu. İşte 24 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları...

25.09.2018 - 10:23 | Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin geçtiğimiz akşam yani 24 Eylül akşamı gerçekleşen çekilişinin hemen ardından belli oldu. Hatırlanacağı gibi geçen hafta (17 Eylül -  Pazartesi) gerçekleşen çekiliş sonrası onda on bilen iki kişi 164 bin 632 liranın sahibi olmuştu. Peki; bu hafta (24 Eylül Pazartesi) gerçekleşen çekilişin sonuçları ne oldu? İşte Milli Piyango İdaresi - MPİ On Numara sonuçları - 24 Eylül...

ON NUMARA SONUÇLARI - 24 EYLÜL 

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirdiği On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı.

 

İşte talihli rakamlar: 3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 49 - 52 - 53 - 55 - 62 - 65 - 77

On Numara sonuçlarına göre bu hafta 10 bilen Giresun Merkez ve İzmir Gaziemir'den 2 talihli kişi başı 162 bin 649 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 162.649,20 TL
9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.936,30 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 113,75 TL
7 bilen kişi sayısı : 19.336 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,35 TL
6 bilen kişi sayısı : 116.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.086 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841'inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65'er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.

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