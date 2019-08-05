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On Numara sonuçları 5 Ağustos! MPİ On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 887. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. On Numara'da en son 10 bilen 5 talihli kişi başı 66 bin liralık ikramiye kazanmıştı. Peki On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta?

On Numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. On Numara'da en son Ankara, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir'den 10 bilen 5 talihli büyük ikramiyeyi aralarında paylaştırmıştı. İşte 5 Ağustos 2019 On Numara çekilişine dair detaylar

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki binasında yapılıyor. On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak da izleniyor. Bu haftaki On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

BİR ÖNCEKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 TEMMUZ

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 23 - 26 - 35 - 36 - 42 - 46 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 - 61 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ALTINDAĞ - BURSA / OSMANGAZİ - MERSİN / TARSUS - İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / FOÇA

10 bilen kişi sayısı : 5
9 bilen kişi sayısı : 137
8 bilen kişi sayısı : 2.481
7 bilen kişi sayısı : 23.830
6 bilen kişi sayısı : 136.168
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 163.404

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66.090,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.608,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

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