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On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 20 Mayıs 2019 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 876. hafta çekilişinin ardından belli oldu. On Numara'da en son 10 bilen 1 kişi 321 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte 20 Mayıs 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'nın bu hafta 876. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Belirlenen 22 şanslı numaranın içinden 10 bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi olacak. Geçen hafta On Numara'da Çanakkale Gelibolu'dan 10 bilen 1 kişi 321 bin 283 liralık ikramiye kazanmıştı. Peki bu akşamın şanlı rakamları neler oldu? On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde. 

ON NUMARA SONUÇLARI - 20 MAYIS 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

10 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
9 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
8 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
7 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
6 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
Hiç bilmeyen kişi sayısı :
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Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI- 13 MAYIS: 02 - 03 - 04 - 12 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 34 - 43 - 44 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 58 - 61 - 66 - 71

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:321.283,60 TL
9 bilen kişi sayısı :80Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.678,05 TL
8 bilen kişi sayısı :1.794Kişi başına düşen ikramiye tutarı:119,65 TL
7 bilen kişi sayısı :18.141Kişi başına düşen ikramiye tutarı:22,45 TL
6 bilen kişi sayısı :109.403Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,95 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :
167.363
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,30 TL
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