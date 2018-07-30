Ona dünyanın en çirkin gelini demişlerdi! Şimdiki hali şoke etti!

Bu Rus kadın da evlendiğinde, görünüşüyle ilgili pek çok kaba söz söylendi. 2011'de evlenen Rus çift düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok olumsuz yorumlar aldılar. Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Rus kadın, 6 yıl boyunca inanılmaz bir dönüşüm gerçekleştirdi