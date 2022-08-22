Önce aracıyla çarptı! Sonra bıçakla öldürdü!

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde, hafif ticari aracını yol kenarına park eden Hüsamettin Kuş, sahilde arkadaşıyla oturup, sohbet etmeye başladı.
ÖNCE ARACIYLA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediği iddia ederek Kuş'un arabasını çekmesini istedi.
Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip, iddiaya göre aracıyla Kuş'a çarpıp, kaçtı.
İKİNCİ TARTIŞMA YAŞANDI
Olayın akabinde Hüsamettin Kuş ve arkadaşı, hafif ticari araca binerek, Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı. Hüsamettin Kuş, sahil yakınında aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı.
BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI
Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Kuş'u göğsünden yaraladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Kuş, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Ö.'yü gözaltına aldı.
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