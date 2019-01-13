Olay, İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ataköy 9. Kısım'da polis kontrol noktasında bir polisin koluna otomobille çarpan sürücü Kerim C, daha sonra araçla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Kerim C'nin kullandığı otomobil, Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yaptıktan sonra durdu. AA'nın haberine göre; kaza sonrası araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan Kerim C, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrolde Kerim C'nin 0,75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kerim C, polis ekiplerince kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

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