        Önce doğum yaptı, ardından kalp ameliyatına alındı

        Önce doğum yaptı, ardından kalp ameliyatına alındı

        Gaziantep'te doğum esnasında aort damarı yırtılan anne, önce bebeğini kucağına aldı, ardından acil olarak girdiği kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        13.08.2025 - 11:51
        Gaziantepli 28 yaşındaki Rabia Köroğlu, ikinci çocuğuna hamileliğinin 37. haftasında kontrol amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti. Ailesinde kalp problemi olan ve doğum süreci takip edilen Köroğlu, Kardiyoloji servisine yönlendirildi.

        Risk nedeniyle doğuma alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen genç kadın, Büşra ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdikten sonra acilen kalp ameliyatına alındı.

        Aort kapağı ve kalbini besleyen damarları değiştirilen Köroğlu, sağlığına kavuşarak bebeğini kucağına aldı.

        AORT YIRTILMASI NEDENİYLE ABİSİNİ KAYBETTİ

        Rabia Köroğlu, aort damarı yırtılan 2 abisinden birini kaybettiğini, diğerinin de ameliyat olduğunu, aynı rahatsızlığın kendisinde de doğum sürecinde görüldüğünü anlattı.

        Hamilelik sürecinde tansiyonunun yükselmesi üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiğini, yapılan tetkiklerin ardından Kardiyoloji bölümüne yönlendirildiğini belirten Köroğlu, "Hamileliğimin sonlandırılması önerildi ama bu kararı kabul etmedim. Aynı gün içerisinde sezaryenle doğum yaptım ve ardından kalp ameliyatına alındım. Çok şükür hem bebeğim hem ben sağlıklı şekilde taburcu olduk" dedi.

        HIZLI MÜDAHALEYLE HAYATI KURTARILDI

        GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan, hastanın gebelik sürecinde yakın takip altında olduğunu belirterek, hastayı erken müdahale sayesinde hayatta tuttuklarını dile getirdi.

        Karahan, hastanın ailesinde daha önce aort yırtılması öyküsünün bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İkinci gebeliği sırasında aort anevrizması (Vücudun en büyük atardamar duvarında balonlaşma) tespit edildi. Kadın Doğum, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi kliniklerimizce birlikte takip ettik. Doğum sabahı sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hastada aort yırtılması gelişti. Acil olarak hastayı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Güzel ve ekibimizle ameliyata aldık.

        Kalpten çıkan ana aort damarındaki yırtığı, aort kapağını, kalbi besleyen damarları değiştirdik. Aynı zamanda beyni ve kolları besleyen damarların çıkışlarında da yırtık olduğu için vücuttaki dolaşımı tamamen durdurarak sadece beyni besleyerek bu bölgede de tamir uyguladık. Sonuç olarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik."

