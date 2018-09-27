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Önce emekli edildi, sonra ödenen paralar istendi

Diyarbakır’da 3 yıl önce emekli olan ve emekliliğinin iptal edildiği şeklinde SGK'dan yazı geldiğini öne süren şahıs, mağduriyetinin giderilmesini istedi. İddiaya göre, isim benzerliği sonucunda başkasının emeklilik günü bir kurum tarafından hatalı olarak Mehmet Bilen'in gününe eklendiği 3 yıl sonra tespit edildi.

27.09.2018 - 22:01 | Güncelleme: İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası 52 yaşındaki Mehmet Bilen, 2015 yılında emekli oldu. Aradan geçen 3 yılın ardından emekliliğinin iptal edildiğini öğrenen Bilen, büyük şaşkınlık yaşadı.

İddiaya göre, olay şöyle gelişti:

İsim benzerliği sonucunda başkasının emeklilik günü bir kurum tarafından hatalı olarak Mehmet Bilen'in gününe eklendiği 3 yıl sonra tespit edildi. Emeklilik iptalinin ardından Mehmet Bilen'den 3 yılda aldığı 47 bin lira maaşı geri ödemesi istendi. 

"EMEKLİ OLDUM, 3 YIL SONRA 'PARDON' YANLIŞLIK YAPMIŞIZ DEDİLER"

İHA'nın haberine göre, Mehmet Bilen mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi. Bilen, emekli olduğunu ve 3 yıl sonra gelen bir yazı ile 'pardon yanlışlık oldu' denildiğini belirterek, “2015 yılında emekli oldum, dosyamı içeri vermiştim 3 ay sonra emekliliğe hak kazandım. Herhangi bir hile yapmadım, bütün prosedürü yerine getirdim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra emekliliğimin iptal olduğunun haberini aldım. Gerekçe olarak SGK’nın yaptığı bir hata, başka birinin isim benzerliğinden dolayı günü benim günüme eklendiği için iptal olmuş. Müdürün kendisi bir madde bulduklarını söyledi, bu madde üzerinden emekliliğin devam edecek dedi. 1 Eylül’de aradılar o maddede kabul olmamış emekliliğim hepten iptal oldu. Emekliliğim iptal olduktan sonra, bana 47 bin lira borç çıkarmışlar, 3 yıl boyunca aldığım maaşın borcu. Mahkemeye dilekçemi verdim, bana yapılan haksızlıktan dolayı suç duyurusunda bulundum” dedi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

SGK yetkilileri ise Mehmet Bilen'in 3 yıl önce Diyarbakır'dan başvuru yaparak daha önce çalıştığı Sakarya'dan günlerini isteyerek emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Sakarya'dan çıkarılan günler arasında isim benzerliği olan diğer Mehmet Bilen'e ait 500 gün de emekli olan Mehmet Bilen'in dokümanlarına yansıdı.

Yetkililer, emekli olan Mehmet Bilen'in aldığı dokümanlarda kendi çalışması olmayan 500 günü görmesine rağmen sessiz kaldığını, Sakarya'dan gelen günlerle birlikte emekli edildiğini dile getirdi.

Yetkililer daha sonra diğer Mehmet Bilen'in Sakarya'da başvuru yapması sonucu isim benzerliğinden dolayı 500 günün emekli olan Mehmet Bilen'e kaydığının tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine emekli olan Mehmet Bilen'in çağrılarak durumun izah edildiğini kaydeden yetkililer, yapılan tüm uğraşlara rağmen emekli olan Mehmet Bilen'e bir formül bulunamadığı için emekliliğinin iptal edildiği belirtti. Ayrıca yetkililer bu durumun SGK'dan kaynaklanmadığını, emekli olan Mehmet Bilen'in başkasına ait günlere ses çıkarmamasından kaynaklandığını ve bu durumun görevlileri uyarmamasından dolayı yaşandığını ifade etti. 

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