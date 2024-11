Önce işkence etti sonra silahla vurdu!

İstanbul Esenler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından önce darp edildi ardından da silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre korkunç olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Olayda, iki çocuk annesi olan Melisa Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre saldırgan Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi. Saldırgan, çocuklarını bir odaya bırakırken boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı konuşma bahanesiyle başka bir odaya çağırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa Karaçam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Melisa Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İŞKENCECİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayan Umut Karaçam ise yakalanarak gözaltına alındı.

"KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN"

Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Kızım şu an çok kötü durumda. Yoğun bakımda ve doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor. Kurşunlardan biri kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum. Kadın cinayetleri durdurulsun. İdam istiyorum. Ayrılalı iki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındaydılar. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış, ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Önceden şiddet uyguluyormuş, biz bunu yeni öğrendik. Şahıs yakalandı ben en büyük cezayı almasını istiyorum."