Önce işkence etti sonra silahla vurdu!

İstanbul Esenler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından önce darp edildi ardından da silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre korkunç olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Olayda, iki çocuk annesi olan Melisa Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu.

YALAN SÖYLEYİP EVE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre saldırgan Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi. Saldırgan, çocuklarını bir odaya bırakırken boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı konuşma bahanesiyle başka bir odaya çağırdı.

AĞZINI BANTLADI PARMAKLARINI KIRDI Bu odada şiddet uygulamaya başlayan Umut Karaçam, karısının ellerini bağladı. Bağırmaması için karısının ağzını bantlayan saldırgan, Melisa Karaçam'ın vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaraladı ve el parmaklarını kırdı. Daha sonra ise iki çocuğunun annesi olan karısına silahla 3 el ateş etti. REKLAM ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ BABASINI ARADI Karısının öldüğünü düşünen Umut Karaçam, babasını arayarak olayları anlattı. Melisa Karaçam'ın vurulduğunu öğrenen saldırganın babası, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden baba, Melisa Karaçam'ı yerde kanlar içinde buldu.