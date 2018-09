68 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, bir hafta boyunca ateşi geçmeyince doktora gitmeye karar verdi. İki ay sonra da boynunun sağ tarafında şişlikler çıkmaya başladı.

Doktorlar, hastaya çok nadir görülen bir hastalık olan 'glandüler tularemi' tanısı koydular. Talihsiz adam, francisella tularensis bakterisinin kedisinin kedi lösemisinden ölmesine sebep olan şey olduğunu öğrendi.

The Sun gazetesinin New England Journal of Medicine kaynaklı haberien göre; bu durum tavşan ateşi olarak da biliniyor. Ateş, cilt ülseri ve genişlemiş lenf düğümlerine sebep oluyor. Keneler, geyik sinekleri veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşıyor.

Doktorlar, hayatı tehdit eden glandüler tularemi hastası adama, dört hafta boyunca antibiyotik verdi. Tedaviden üç hafta sonra adamın boynundaki şişlikler kayboldu.

Uzmanlar, enfekte olmuş kedilerin insanlara bakteri bulaştırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bu hastalık insanlarda çok nadir görülüyor. Illinois Halk Sağlığı Dairesi raporlarına göre; ABD'de yılda 100 ila 200 vaka arasında.

