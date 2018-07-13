Patti Mallett'in hayatı et yiyen bakteriler yüzünden kabusa döndü. Halsizlik ve kıpırdayamama belirtileriyle ortaya çıkan hastalık talihsiz kadının 10 kez ameliyat olmasına sebep oldu. Doktorlar, Mallett'i ameliyat ediyor fakat ertesi gün bakteriler yeniden canlı dokulara saldırıyordu.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

8News'de yer alan habere göre; Mallett, bir gün kolunu ve bacağını hareket ettiremeyecek duruma geldi. "Ne olduğunu bilmiyordum” diyen Mallett, "Neden yerimden kalkamadığımı ve neden böyle hissetiğimi anlayamıyordum" açıklamasında bulundu.

Mallett, boynunda bir kırmızılık ve sıcaklık olduğunu belirterek, bu alanın giderek büyüdüğünü ve ardından da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çektiği acının tarifsiz olduğunu kaydeden Mallett, korkmadığını çünkü doktorlarına güvendiğini söyledi.

Baş ve Boyun Cerrahı Dr. Jimmy White, Mallett'in et yiyen bakteri nedeniyle bu duruma düştüğünü keşfetti.

İLK 24-48 SAAT MÜDAHALE EDİLMELİ

Et yiyen bakteriye maruz kalmış sadece birkaç vaka gördüğünü söyleyen Dr. Jimmy White, şunları söyledi: "İnsanların et yiyen bakteri olarak bildiği nekrotizan fasiit, yaşamı tehdit ediyor ve ilk 24-48 saat içinde bu hastalara uygun tedaviyi sağlamak hayati önem taşıyor" dedi.

Doktorlar, et yiyen bakterinin daha fazla yayılmasını engellemek için Mallett'i ameliyata aldı.

İki gün sonra sağlıklı dokularda tekrar bu problemi görünce talihsiz kadın tekrar ameliyata alındı.

Patti Mallett, toplamda 10 kez ameliyat edildi ve sonunda enfeksiyon kontrol altına alınabildi.

ET YİYEN BAKTERİNİN NEDENLERİ

* Böcek ısırıkları,

* Yanık, kesik gibi yaralardan bakterilerin deri altına girmesi,

* Deniz suyu, çiğ tuzlu su balığı ve çiğ midye ile yaraların temas etmesi,

* Karın bölgesinde yer alan yaralar, ameliyat yaraları

* Çiğ yiyecekler