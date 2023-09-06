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WEDNESDAY VE STRANGER THİNGS'İ GEÇTİ

Dizinin bu başarısı Wednesday ve Stranger Things gibi rekor kıran diğer dizileri geride bıraktı. Her iki dizide yayımlandıkları ilk hafta sonunda 83 bölgede 1 numaraya yükselmişti. Ancak One Piece bu rekoru kırdı ve bir numaraya en hızlı yükselen dizi oldu.