Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının ardından transferde de Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Nijerya'da yayın yapan Completesports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol atmış, 6 asist yapmıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi.
Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı için 3 milyon Euro ayırdığı belirtildi!
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