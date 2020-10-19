Merak edilen yeni telefon, Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak satışa sunulmuştu. Peki merakla beklenen Oppo Reno 4 fiyatı ne kadar? İşte Oppo Reno 4 fiyatı ve özellikleri...

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ NELER?

OPPO'nun Reno4 Serisi'nde Türkiye'ye ilk kez getirdiği Reno4 Lite modeli, sadece 7.48 mm kalınlığıyla ultra ince bir görüntü sunuyor. Bu fiyat segmetindeki en ince telefon olan Reno 4 Lite'in ağırlığı ise 164 gram.

Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.

OPPO RENO 4 FİYATI NE KADAR?

Oppo tarafından satışa sunulan ve oldukça merak edilen Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro fiyatları da belli oldu. Bu süreçte Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3 bin 599 lira olarak açıklandı. Reno 4 fiyatı ise 4 bin 799 lira olarak açıklandı. Son olarak merak edilen Reno 4 Pro fiyatı 6 bin 999 lira olarak belirlendi.