Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Giresun istikametinde seyreden Abdullah A. yönetimindeki otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve uyarı levhasına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Nurdan S. ve Ali Hüseyin D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, bir süre tek yönden kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.