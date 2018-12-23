Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren TIR'da parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren TIR'da erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, TIR'daki çöpleri boşalttırarak çalışma başlattı.

Çok sayıda polisin yaptığı aramada, 16-17 yaşlarında bir erkeğe ait kafa, 2 bacak ile 1 kol bulundu.

Ekipler, cesedin eksik parçalarını bulmak ve kime ait olduğunu tespit etmek için tesisteki çalışmalarını sürdürüyor.

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