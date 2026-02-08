Ordu'da halı saha maçında kalp krizi geçiren 2 çocuk babası öğretmen hayatını kaybetti
Ordu'da halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan öğretmen Mesut Sarıboğa, kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sarıboğa'nın cenazesi, Altınordu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
Ordu'nun Perşembe ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa'nın cenazesi defnedildi.
HALI SAHADA ANİDEN FENALAŞTI
AA'daki habere göre olay; Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana geldi. İlçedeki halı sahada önceki gün arkadaşlarıyla maç yapan Mesut Sarıboğa (43) aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sarıboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sarıboğa, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Perşembe Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Sarıboğa'nın cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hatipli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CENAZESİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Cenazeye, Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.