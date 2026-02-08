Ordu'da halı saha maçında kalp krizi geçiren 2 çocuk babası öğretmen hayatını kaybetti

Tartıştıkları liseliyi döven biri sınıf arkadaşı 4 öğrenci tutuklandı

Eskişehir'de lise 11'inci sınıf öğrencisi K.N.A., tartıştığı sınıf arkadaşı Y.Z. ve beraberindeki 3 kişi tarafından okul önünde dövüldü. Çenesi ve omuriliği kırıldığı tespit edilen K.N.A., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, K.N.A.'nın babası Cahit A., "Oğlum çene kırıkları nedeniyle sadece sıvıyla besleniyor" dedi. (DHA)