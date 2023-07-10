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        Karadeniz- Akdeniz yolunda heyelan

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 17:37
        Karadeniz- Akdeniz yolunda heyelan

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Mesudiye ilçesinden geçen Karadeniz-Akdeniz yolunda, etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Araç trafiğine kapanan yolun, çökme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        Heyelan bugün ilçeye bağlı Darıcabaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Ordu´dan başlayarak Akdeniz´e ulaşım sağlayan KaradenizAkdeniz yolu üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkinde bulunan Çağlayan Deresi´nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Yol, iki yönlü trafiğe kapanırken, çökme anı, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Mesudiye Mustafa KIRLAK

        2023-07-10 17:36:31

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