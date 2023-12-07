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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürür vefat etti

        ESKİSanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (79), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:40
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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürür vefat etti
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        ESKİSanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (79), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem ANAP Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süre önce Ankara'da tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Yürür, bugün vefat etti. Şükrü Yürür, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan törenin ardından cumartesi günü Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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