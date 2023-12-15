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        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:30
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        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı (2)
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        1KİŞİ TUTUKLANDI

        Ordu´nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satıp, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalanan Z.K. (34), çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği şüphesi ile adliyeye sevk edilen Y.Ş. (36) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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