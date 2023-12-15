Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı (2)
1KİŞİ TUTUKLANDI
Ordu´nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satıp, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalanan Z.K. (34), çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği şüphesi ile adliyeye sevk edilen Y.Ş. (36) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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