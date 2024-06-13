Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

Kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi Gabriel Paulista'yı gece İstanbul'a getirirken satış konusunda sürpriz bir gelişme masada.

GEDSON'DA 20 MİLYON EURO'LUK PAZARLIK Zenit, Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov için kapıyı çaldı. Görüşmeler hızla ilerlerken Beşiktaş, Gedson'u 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemiyor. 2022'de Benfica'dan bonservisinin yarısını 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş, Zenit'in ödeyeceği rakamın yarısını da Portekiz ekibine verecek. Bu nedenle siyah-beyazlılar, 20 milyon Euro'nun altında bir bedele sıcak bakmıyor. Portekizli orta saha oyuncusuna Arabistan ve Avrupa kulüplerinden de ilgi devam ediyor. REKLAM

ZENIT'TEN BONUSLARLA 4 MİLYON EURO Rus ekibi Zenit'in Gedson'a 2028'e kadar sözleşme önerdiği belirtilirken Portekizli oyuncunun bonuslarla birlikte senelik 4 milyon Euro civarında bir rakam alacağı ifade edildi.

BAHTİYAR İÇİN KAPI AÇIK AMA... Zanit'in istediği bir diğer isim olan Bahtiyar Zaynutdinov ise geçen sezonun başında bir diğer Rus ekibi CSKA Moskova'dan transfer edilmişti. 4.5 milyon Euro ödenen Bahtiyar'ın yüzde 15 de sonraki satıştan payı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu rakamların altına inmeyecek. Kazak futbolcunun da kararı bu transferde etkili olacak.