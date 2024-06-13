Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Acı üstüne acı! Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu

        Isparta'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda Kahramanmaraş depremlerinde annesini kaybeden 21 yaşındaki üniversiteli Üveys Sırlı, mezuniyet gününde geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada depremzede üniversite öğrencisi Üveys Sırlı (21) hayatını kaybetti, ablası ve aynı üniversiteden 3 arkadaşı yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Sırlı'nın bugün yapılacak törenle mezun olacağı, ablasının da bunun için ilçeye geldiği öğrenildi.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi alt yolunda meydana geldi. Üveys Sırlı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla atarak ters durdu. Kazada sürücü Üveys Sırlı ile aynı araçta bulunan ablası Misline Sırlı, arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay ve Sultan Odabaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Üveys Sırlı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA

        Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2'nci sınıf öğrencisi Üveys Sırlı'nın okuldan arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay, Sultan Odabaş ve ablası Misline Sırlı'nın dün gece birlikte eğlendiği, kazanın da dönüşte meydana geldiği öğrenildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Üveys Sırlı'nın bugün saat 11.00'de yapılacak törenle mezun olup ilçeden ayrılacağı, ablası Misline Sırlı'nın da bunun için Kahramanmaraş'tan Eğirdir'e geldiği belirtildi. Üveys Sırlı'nın ölüm haberini alan öğrenci arkadaşları hastane morgu önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Sırlı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi. Okulda bugün yapılacak mezuniyet töreninin iptal edildiği kaydedildi.

        "KARDEŞİM YAŞIYOR MU"

        Diğer yandan kazadan sonra yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde "Kardeşim nerede?" diye ağlayan Misline Sırlı'nın görevlilere, "Abi yaşıyor mu?" dediği duyuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Üveys Sırlı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği