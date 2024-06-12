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        Sinop'taki kazada ölen doktor Sena Sakin, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        SİNOP'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:50
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        Sinop'taki kazada ölen doktor Sena Sakin, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        SİNOP’un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin (27) memleketi Ordu’da toprağa verildi.

        Kaza, dün Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak, Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı. Hayatını kaybeden Gerze Devlet Hastanesi personellerinden Dr. Sena Şahin'in cenazesi, ikamet ettiği Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki baba evinden, memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine getirildi. İlçenin Çaytepe Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazına Sena Sakin'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihad Albayrak katıldı.

        Doktor Sena Sakin'in ailesi ve yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sena Sakin'in cenazesi defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürüldü. Sakin'in, meslek hayatına 2022 yılında başladığı, tıpta uzmanlık sınavında (TUS) ’patoloji’ alanını kazandığı ve Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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