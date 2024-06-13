Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede - Magazin haberleri

        Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede

        2018'de olaylı bir şekilde boşanan emekli manken Demet Şener ile emekli basketbolcu İbrahim Kutluay, kızları İrem Kutluay'ın mezuniyet töreninde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Çiftin bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

        2

        Çiftten Demet Şener, ihanete uğradığını iddia etmiş ve çift olaylı bir sürecin ardından 2018'de boşanmıştı. Şener, eski eşine, ihanet, nafaka ve oğulları Ömer'in diş tedavisi karşılamadığı için pek çok kez dava açmıştı.

        3

        Nafaka davaları süren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, kızları İrem'in mezuniyetinde bir araya geldi. Eski eşler 6 yıl sonra ilk kez aynı fotoğrafta yer aldı.
        İbrahim Kutluay ile Demet Şener, aile fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

        4

        Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.

        5

        "İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

        Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.

        #İbrahim Kutluay
        #demet şener
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: F-16 tedarikinde sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedarikinde sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Milli coşku
        Milli coşku
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi