"PARA YÖNETİMİNDE TAKİBİ KAÇIRDIM"

Elektrogitar çalıp, müzik yazılım programları kullandığını söyleyen Kurt, "Sözleşme yaptıktan sonra stüdyo ekipmanlarımı, hoparlörlerim, bilgisayarım, ses kartım ve mikrofonumu yeni eve taşıdım. Ama arkadaşlarımla anlaşmazlık yaşayınca ayrı bir odam da olmadı. Salonda kalmak zorunda kaldım. Daha sonra anlaşmazlıklar büyüdü. Sözleşmedeki maddi kuralları yerine getirmeyince geri dönmem gerekti. Ailemden ilk kez ayrılmıştım. Sonuçta ailem kadar tanımadığım insanlarla bir arada yaşıyordum. Bazı durumları kestiremedim. İş bölümünde sorumluluk benim üzerimdeydi ama arkadaşlarım sorumluluklarını yerine getirmedi. Ben hep elimden geleni yaptım ama benim için onların yapmaması sorun yarattı. Belli bir yere kadar madden zorlanmadım. Fakat para yönetiminde takibi kaçırdım. Sıkışınca ailemin yardımını almak zorunda kaldım. Sözleşmeye uyamadığım için ailemin evine geri döndüm. Şu an her şey iyi. İyi ki de yaşadım gördüm. Tekrar ayrı eve çıkmayı düşünüyorum ama emin değilim. Bunun için biraz daha hazır olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.