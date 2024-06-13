Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yanıt verdi.

Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye İttifakı'na katılabilir. Kimse bize ittifak önermesin" dedi.

CHP lideri Özel ayrıca, "Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıyacak" ifadelerini kullandı.