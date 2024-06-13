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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 'en'lerini açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho 'en'lerini açıkladı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'ta Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, kariyerinde yaşadıklarıyla ilgili birçok konuya değinirken, 'en'lerini de açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:26
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        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'ta Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı. 'En'lerini açıklayan Portekizli teknik adamın sözlerinden satır başları şu şekilde...

        2

        "OLMAYAN GOLLE KAYBETTİK"

        İlk olarak 'Aklından çıkmayan an hangisi?' sorusuna cevap veren Mourinho, Chelsea döneminde Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Luis Garcia'nın attığı gol olduğunu söyledi. 61 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmayan bir golle kaybettik." dedi.

        3

        Mourinho 'En sevdiğin gol hangisi?' sorusuna ise "Didier Drogba'nın 2007 yılında FA Cup finalinde Manchester United'a attığı gol. Burada olduğum için sanırım sana karşıydı [Rio Ferdinand] Drogba'nın 120. dakikada attığı gol." diye yanıt verdi.

        4

        EN ÇOK ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİ FUTBOLCU MESSI

        Çalıştırmak istediği ancak transfer edemediği oyuncu sorulan Mourinho, bu soruya ise Lionel Messi cevabını verdi. Mourinho, "Benim jenerasyonumda küçük adam [Lionel Messi] derdim. Messi'ye koçluk yapılamaz belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi olduğunu söylemeliyim." dedi.

        5

        Yaşadığı en iyi atmosferle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Şanslıydım. Kulübün en iyi zamanında Manchester United'da çalışmasam da Old Trafford, Old Trafford'dur. Bernabeu, Bernabeu'dur. San Siro, Stamford Bridge, çok şanslıydım." dedi.

        6

        Mourinho, bir önceki takımı Roma ve taraftarları için, "Kazanmaya alışkın olmayan bir takım için Roma taraftarlarının takıma çok sadık olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        7

        - "En sevdiğiniz stadyum?"

        - Jose Mourinho: San Siro.

        8

        - "Futbol dışında hangi konuda iyisiniz?"

        - Jose Mourinho: Hiçbir şey.

        9

        - "Kendinizi üç kelimeyle tanımlayın"

        - Jose Mourinho: Komik, dürüst - en azından öyle olmaya çalışıyorum - sonsuza kadar genç.

        10

        - "En sevdiğiniz kupa hangisi?"

        - Jose Mourinho: Sonuncusu, Konferans Ligi. Her zaman sonuncusudur.

        11

        - "Hala düşündüğünüz bir futbol anı?"

        - Jose Mourinho: Gol olmayan bir golle kaybedilen Şampiyonlar Ligi yarı finali.

        12

        - "Unutamadığınız bir soyunma odası anısı?"

        - Jose Mourinho: Stamford Bridge'de devre arasında neredeyse bacağımı kırıyordum. Masaj masasına tekme atmak istedim ama çok sert bir şeye çarptım. Tekmeliklerim yoktu ve az kalsın bacağım kırılıyordu.

        13

        - "Menajerliğini yaptığınız en sevdiğiniz futbolcu kim?"

        - Jose Mourinho: Bunu söylemek zor, söylemek haksızlık olur. Her kulüpte çok sayıda oyuncum vardı ve bu oyuncular olmadan bu kadar çok şey kazanmam mümkün değildi. Terry, Lampard, Drogba, Ronaldo, Xabi Alonso, Inter'deki tüm oyuncular. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum.

        14

        - "Futbol dışında en sevdiğiniz spor dalı nedir?"

        - Jose Mourinho: Tenis, Formula 1.

        15

        - "Futbolda en iyi arkadaşınız kim?"

        - Jose Mourinho: Bunu söylemek haksızlık olur ama belki de üniversitede benimle birlikte olan ve benimle birlikte ayrılan ve kariyerleri bana çok paralel olan isimler. Yani arkadaşlarım Jose Peseiro, Jose Morais, benimle birlikte üniversiteden ayrılan bu adamlar, gençliğinizin en güzel kısmını birlikte geçiriyorsunuz.

        16

        - "Tüm zamanların en iyi sporcusu?"

        - Jose Mourinho: Bu gerçekten zor, birçok farklı nedenden ötürü neredeyse imkansız. Sadece spor değil, silinemeyecek bir tarih yazmış kişiler. Belki bizim jenerasyonumuzda bilmiyorum ama Jesse Owens diyebilirim.

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