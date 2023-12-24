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        Ordu'da fırtına ve sağanak; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

        ORDU'dafırtına ve sağanak etkili oldu; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:00
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        Ordu'da fırtına ve sağanak; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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        ORDU'dafırtına ve sağanak etkili oldu; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

        Ordu'da dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Altınordu ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Durugöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısının uçması nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken, uçan çatı nedeniyle 3 aracı hasar gören galerici Bekir Ergen, "Bir tanıdığım arayarak, galerimin önündeki araçların üzerine çatı düştüğünü söyledi. Bunun üzerine buraya geldik. Yan taraftaki binanın çatısı uçmuş. 3 aracın üzerine çatı düşmüştü. Ama 2'sinde büyük hasar var. Şu anda fırtına devam ediyor, araçlarımızı kapalı alana götürüyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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